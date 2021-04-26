Подключение транспорта к РНИC

Компания LocMe.ru подключает транспорт к РНИC Москвы!

Перевозчикам, в автопарке которых есть автомобили грузоподъёмностью свыше 3,5 тонн, с 5 мая 2021 года потребуется зарегистрироваться в РНИС для оформления пропуска для движения по Москве (в границах МКАД включительно).

Компания LocMe.ru оказывает услугу по подключению к РНИC. Мы оборудуем транспортные средства навигационными терминалами, одобренными для подключения к РНИC и настраиваем ретрансляцию с сервера мониторинга транспорта на сервера РНИC.

Стоимость услуги «под ключ» — 6000 рублей за транспортное средство. Абонентская плата за услуги системы мониторинга 500 рублей в месяц за оно транспортное средство.

За 6000 рублей единовременно и 500 рублей в месяц Вы получаете современный трекер, настройку и установку, а также услуги системы мониторинга Wialon Hosting на одно транспортное средство. За подключение к РНИС и ретрансляцию данных в РНИС плата не взымается.

Что такое РНИС?

РНИС — это единая региональная навигационно-информационная система города Москвы, созданная в соответствии с постановлением Правительства Москвы № 780-ПП от 3 декабря 2013 г. «О государственной информационной системе «Единая региональная навигационно-информационная система города Москвы». Основная цель РНИС — обеспечение взаимодействия навигационно-информационных систем управления транспортом города Москвы для создания единой точки доступа к мониторинговой и справочной информации о движении ТС.

Дополнение: предоставляем оборудование для подключения к РНИС в аренду.